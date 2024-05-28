النفط الاتحادية تدعو لاجتماع "طارئ" لإعادة الإنتاج في حقول كوردستان

2024-05-28 22:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت وزارة النفط الاتحادية، يوم الثلاثاء، وزارة الثروات الطبيعية والشركات العاملة في اقليم كوردستان إلى عقد اجتماع "طارئ" في العاصمة بغداد لغرض تسريع إعادة الإنتاج في حقول الاقليم.

وقالت النفط الاتحادية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنها "حريصة على إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كوردستان و استئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية وبما يوفر المصلحة الوطنية".

ودعت الوزارة، "وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلىٰ إتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".