إنجاز أوراق حارس محترف في الدنمارك وإعلان جهوزيته لتمثيل العراق

2024-05-28 23:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (28 ايار 2024)، عن انجاز الأوراقُ الرسميّة كافة لحارس المرمى (محمد حسن) المحترف في الدوري الدنماركيّ.

ونقل بيان لاعلام الاتحاد، تلقته "بغداد اليوم"، عن عُضو المكتبِ التنفيذيّ في الاتحادِ العراقيّ لكُرة القدم، عُضو دائرة المنتخبات غانم عريبي، قوله، إن "لجنةَ اللاعبين المُحترفين قامت بإنجازِ أوراق (محمد حسن)، وآخرها إصدار جواز سفره اليوم".

وأكد، إن "حارسَ المرمى صاحب الـ (22) عاماً أصبح جاهزاً من الآن لتَمثيلِ المنتخباتِ الوطنيّة العراقيّة".



