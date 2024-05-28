2024-05-28 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

كعادة مجلس النواب، ومع انطلاق موسم الحج، يذهب عشرات البرلمانيين لأداء الشعيرة المقدسة، تاركين أهم التشريعات التي قد تتأجل إلى ما بعد عيد الأضحى. ومع بدء موسم الحج، توجه عدد كبير من البرلمانيين إلى الديار المقدسة، الأمر الذي قد يؤجل حسم انتخاب رئيس جديد للبرلمان، فضلاً عن تأخير إقرار جداول الموازنة. مصادر برلمانية، تحدثت لمنصة […]

ظهرت المقالة “رمي الجمرات” يؤجل انتخاب رئيس البرلمان وجداول الموازنة أولاً على ايشان.