2024-05-28 23:12:08 - المصدر: منصة إيشان

ما زال العراقيون ينظرون إلى نفطهم الذي تحتضنه الأراضي الشمالية، وهو “يُهرّب” إلى تركيا، وأعينهم تترقّب إمكانية سيطرة بغداد على الملف. “مساومة تركية واستفادة كردستانية” قبل أكثر من عام، أصدرت محكمة التحكيم الدولية قراراً بإيقاف تصدير نفط العراق عبر ميناء جيهان التركي، بعد دعوى تقدّمت بها الحكومة المركزية، وكسبت قرارها “منتصرةً” دون أن تظفرَ بنتائج […]

ظهرت المقالة العراق “يخسر” أموال نفطه أمام عينه: تركيا “تساوم” والإقليم مستفاد! أولاً على ايشان.