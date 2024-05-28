الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا بحضور رئيس الوزراء ويؤكد ضرورة إقرار جداول الموازنة

2024-05-28 23:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واععقد الاطار التنسيقي، اجتماعا بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أكد ضرورة اقرار جداول الموازنة لتحقيق مصالح المواطنين .وذكر بيان للإطار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء في مكتب حيدر العبادي بحضور قادة الإطار ورئيس مجلس الوزراء" ، لافتا الى ان "الاجتماع تداول جداول الموازنة المالية بحضور عدد من الوزراء والنواب ذوي الاختصاص".واكد الاطار، بحسب البيان، بعد مراجعة بنود الموازنة وبعد ان تم التأكد من وجود تخصيصات كافية للمحافظات لعام ٢٠٢٤ على ضرورة اقرار الجداول لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي، كما اكد الاطار خلال الاجتماع اهمية المضي في انتخاب رئيس مجلس النواب باسرع وقت ممكن".