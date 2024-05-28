2024-05-28 23:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الثلاثاء (28 آيار 2024)، بعقد الإطار التنسيقي لاجتماع "مهم" خصص لمناقشة قضيتين أساسيتين.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً في مكتب رئيس تحالف النصر حيدر العبادي".

وأضاف، إن "الاجتماع، تداول قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، كما ناقش قضية الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024".

وتعتبر القضيتين "جدلية" من الناحية السياسية والاقتصادية، خاصة بعد الجلسة الأخيرة لاختيار بديلا للحلبوسي وما رافقها من مشادات بين الكتل المتصارعة على كرسي الرئاسة، إضافة الى تهديد البصرة، بانفصالها، بعد اتهامات لواضعي جداول الموازنة بعدم الانصاف.



