التربية الكوردستانية تستعد لافتتاح المعهد المهني في السليمانية بنظام الدراسة الإنكليزية

2024-05-29 00:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بدء الاستعدادات لافتتاح المعهد المهني بنظام الدراسة الإنكليزية في السليمانية، بعد نجاح التجربة في أربيل.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزير التربية آلان حمه سعيد صالح، ترأس اجتماعاً للتحضير لافتتاح معهد السليمانية المهني بنظام التعليم باللغة الإنكليزية، بعد نجاح تجربة أربيل، وستقوم الوزارة بنقل تجربة التعليم المهني إلى السليمانية ودهوك وكرميان وغيرها من المحافظات والإدارات المستقلة.

وأضافت أنه في العام الدراسي 2023-2024 ولأول مرة في إطار تطوير التعليم المهني وتطبيق نظام التعليم المزدوج والبرامج المهنية الخاصة باللغة الإنكليزية وتوفير المتطلبات بدأت السنة الأولى في تجربة إنشاء معاهد مهنية عامة مدتها خمس سنوات.

وأشارت إلى أن الوزير حمه سعيد عبر شكره لكلية كولينز في أربيل التي قدمت دعماً لهذا المشروع وذلك بتقييم مستوى اللغة الإنكليزية للمرشحين في إطار مذكرة التفاهم، مع سنة من الإشراف على المعهد وتحديد برنامج اللغة الإنكليزية المناسب وجميع الخدمات التي تقدمها بشكل مجاني بالإضافة إلى جميع الخدمات التي يقدمونها للمعاهد الأخرى.

ولفتت إلى أن الوزير قدم شكره أيضاً إلى معهد "CIS" على توفير وإعداد برامج التعليم المهني باللغة الإنكليزية مع حقوق ملكيتها التي قدموها للوزارة مجاناً في إطار مذكرة التفاهم.