خبر سار يخص الموازنة الاتحادية

2024-05-29 01:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وذكر بيان عقب الاجتماع، أن المجتمعين تداولوا جداول الموازنة المالية وأكدوا ضرورة إقرارها لتحقيق مصالح المواطنين ودعم الوضع الاقتصادي.

كما أكد الاجتماع أهمية المضي في انتخاب رئيس مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.

وكان مصدر سياسي كشف لوكالة شفق نيوز، أمس الإثنين، أن سبب الاجتماع يعود اعتراضات على جداول الموازنة المرسل من الحكومة العراقية، من قبل قوى الإطار ورفض تمريرها بصيغتها الحالية.

وكانت الحكومة ارسلت جداول الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها بعد تأخر دام لأكثر من خمسة أشهر نتيجة إشكالات فنية تتمحور حول حجم العجز، ومحاولات الحكومة التقليل منه.

ودار جدل حول جداول الموازنة بعد تخصيص ميزانية استثمارية للمحافظات تبلغ 41 تريليون دينار عراقي، وهو ما رأه البعض بعدم إنصاف المحافظات عبر تخفيض حصصها مقابل زيادة حصة إقليم كوردستان البالغة 4 تريليونات، وهو ما نفته الحكومة.

وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.

وتقدر إيرادات موازنة 2024، بـ"144 تريليوناً و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.