2024-05-29 01:24:07 - المصدر: منصة إيشان

عقد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مكتب حيدر العبادي بحضور قادة الاطار ورئيس الوزراء لبحث جداول الموازنة وانتخاب رئيس جديد للبرلمان. وقال بيان للإطار ورد لمنصة “إيشان”، إن “الاجتماع تداول جداول الموازنة المالية بحضور عدد من الوزراء والنواب ذوي الاختصاص”. وبحسب البيان، أشار الإطار إلى أنه “بعد مراجعة بنود الموازنة والتأكد من وجود […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يناقش جداول الموازنة ويؤكد المضي بإقرارها: تخصيصات المحافظات كافية أولاً على ايشان.