2024-05-29 02:00:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





أدان العراق استهداف سلطة الاحتلال الصهيوني مخيّم النازحين في رفح.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن "إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديد لاستمرار اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلي، واستهدافها الأخير مخيّم النازحين الفلسطينيين الأبرياء في رفح، جنوبي قطاع غزّة".

وأكدت الوزارة أنَّ "هذه الأفعال الإجرامية التي تستمر سلطةُ الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلاً دولياً رادعاً"، داعية المجتمع الدولي إلى "فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، لما تمثله مجازره وممارساته العدوانية من خرق واضح للقانون والقرارات الدولية".