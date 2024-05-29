السوداني: الحكومة تدعم الاتحاد العراقي لكرة القدم

2024-05-29 02:54:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد : الصباح





جدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله، أمس الثلاثاء، رئيس رابطة دوري المحترفين الإسباني بكرة القدم (لاليغا)، خافيير تيباس، التأكيد على دعم الحكومة للاتحاد العراقي لكرة القدم، وعموم النشاط الرياضي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أنه جرى، خلال اللقاء، التباحث في أوضاع الرياضة العراقية وسير أنشطة الدوري الكروي العراقي، وسبل تطويره.

ولفت السوداني إلى أنّ دعم مستويات الدوري جزء من الالتزام بما ورد في برنامج الحكومة بشأن رعاية الشباب والرياضة، وتقديم المزيد من الإسناد لهذا القطاع.

ولدى اطلاعه على ما جرى تنفيذه في مسار تطوير دوري المحترفين، ضمن العقد الذي أُبرم مع الرابطة في هذا المجال، أوضح رئيس الوزراء أن الرياضة وأنشطتها محور أساس في صورة العراق أمام العالم، مثلما هي ركيزة لنشاط اقتصادي محرك للطاقات، وإيجاد الفرص واكتشاف المواهب ورعايتها، خاصة أن الشعب العراقي محبّ للرياضة وفعالياتها.

من جانبه، أشاد تيباس بما توفره الحكومة من دعم مستمر للأنشطة الرياضية، وكرة القدم بصورة خاصة، مؤكداً أن الكرة العراقية تشهد تطوراً ملموساً، وأن جهود رعايتها وتطويرها تسير بالمسار الصحيح.