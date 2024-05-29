رئيس الجمهورية: للأسرة التعليمية دور مهم في تنشئة الأجيال

2024-05-29 02:54:08 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد : الصباح

شدد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الثلاثاء، على ضرورة عدم تأثير التجاذبات السياسية في أرزاق ومصالح المواطنين، بينما صادق على قانون العطلات الرسمية لجمهورية العراق. وذكر بيان رئاسي، أن رئيس الجمهورية استقبل وفد سكرتارية اتحاد معلمي كردستان، مشيراً إلى أهمية إيجاد الحلول لموضوع صرف الرواتب في إقليم كردستان.





ولفت إلى ضرورة عدم تأثير التجاذبات السياسية في أرزاق ومصالح المواطنين، وصرف مستحقات الموظفين في إقليم كردستان، لاسيما هذه الشريحة المهمة في المجتمع وفقا للسياقات القانونية، وضمان حقوق الأسرة التعليمية بمن فيهم المحاضرون المجانيون، لترسيخ العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الثروات بين العراقيين.

وتطرق اللقاء، بحسب البيان، إلى الدور الريادي الذي يقوم به المعلم في تنشئة الأجيال، وتحسين المناهج الدراسية بما يعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي، واحترام العقائد والديانات بين جميع المكونات.

في غضون ذلك، صادق رئيس الجمهورية على قانون العطلات الرسمية، الذي صوت عليه مجلس النواب الأربعاء الماضي.

وشمل القانون نحو 11 يوما في السنة، فضلا عن العطل الرسمية العامة، المتمثلة بيومي الجمعة والسبت، مع إعطاء صلاحية لمجلس الوزراء بإلغاء عطلة يوم السبت عند الضرورة.

وتضمن القانون تعطيل الدوام الرسمي في أيام: "الجمعة والسبت من كل أسبوع، 1 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، 12 ربيع الأول، "1 - 3" شوال عيد الفطر، "10 - 13" ذي الحجة عيد الأضحى، 18 ذي الحجة عيد الغدير، 1 كانون الثاني رأس السنة الميلادية، 6 كانون الثاني عيد الجيش، 21 آذار عيد نوروز، 1 أيار عيد العمال العالمي".