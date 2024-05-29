الإطاحة بمطلوبين اثنين بتجارة وتعاطي المخدرات في واسط وبابل

2024-05-29 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

لتفعيل وتنفيذ مذكرات أمر القبض وملاحقة عناصر تجارة وتعاطي وترويج المخدرات وبناءا على المعلومات الاستخبارية ، تمكن الفوج الثالث لواء الرد السريع الثاني من اعتقال مطلوب وفق المادة (32) من قانون المخدرات في محافظة بابل.

وتمت العملية بالاشتراك مع مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل ، وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع ، اذ تم تسليم المطلوب الى جهة الطلب اصوليا.

الى ذلك .. القى الفوج الثاني اللواء الرابع التابع لقيادة فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية القبض على مطلوب وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات وبحوزته سلاح غير مرخص في محافظة واسط.

وجاءت العملية بالاشتراك مع مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبالتنسيق مع قسم استخبارات الرد السريع حيث تم تسليم المطلوب مع المضبوطات الى جهة الطلب اصوليا.