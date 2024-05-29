2024-05-29 09:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد / الرصافة، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، الإطاحة بـ 170 مطلوبا ومخالفا لشروط الإقامة في منطقتي الغدير وبغداد الجديدة بالعاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالساعة 2200 يوم 2024/5/28 باشرت قيادة شرطة بغداد الرصافة قسم شرطة بغداد الجديدة مع مراكزة مع أفواج طوارئ الرصافة ( ف 7 / ف 2) مع الفوج التكتيكي مع دوريات قاطع نجدة بغداد الجديدة بحملة تفتيش ومداهمة لمنطقة بغداد الجديدة والغدير لغرض تفتيش المقاهي والكافيهات والفنادق المشبوهة واعتقال المطلوبين والمخالفين".

وأضاف البيان، انه "كانت حصيلة الواجب لهذا اليوم 177 وكما يلي :-

1- 74 مخالف للإقامة من الجنسيات الأجنبية المختلفة

2- 42 مخالف عراقي وفق احكام قانونية مختلفة

3- 22 امرأة سورية (تسول ودعارة)

4- 2 مخالفات باكستانيات لشروط الإقامة

5- 3 عراقيات (دعارة)

6- 27 طفل سوري (تسول)

7- 4 قطع سلاح ( بندقيه كلاشنكوف)

8- 3 الة حادة

وتابع البيان، انه "بالساعة 200 يوم 2024/5/29 تم انتهاء الواجب وعادت القوة الى مقراتها بسلام".



