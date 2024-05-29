المرور: الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح معمل طبع لوحة السيارات باللغة الإنكليزية

2024-05-29 09:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اعلن مدير المشروع الوطني لتسجيل المركبات، في مديرية المرور العامة، اللواء حيدر كامل خضر، أن الأسبوع المقبل سيشهد افتتاح معمل طبع لوحة السيارات باللغة الإنكليزية. وقال مدير المشروع الوطني لتسجيل المركبات اللواء حيدر كامل خضر، إن الوزارة وضمن منهجيتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بضمنها إنجاز معاملات تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وإصدار إجازة القيادة والسنوية وتجديدها، شرعت قبل مدة بإنشاء معمل لطبع لوحات المركبات باللغة الإنكليزية، مؤكدا أنه سيفتتح مطلع الأسبوع المقبل . وذكر في السياق ذاته، أن الفئات المحددة بالتقديم على اللوحات، عددها أربع فئات، هي التسجيل لأول مرة، وفقدان اللوحات، وتجديد السنوية، وتغيير البيانات، مشيرا إلى أن تحويل ملكية المركبة غير مشمول بتغيير اللوحات. من جانبه أوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة بالوزارة المقدم محمد الحسون، أن طاقة المعمل الإنتاجية وبثلاثة خطوط ، ستكون عالية بما يسهم بتغطية حاجة جميع المواقع ببغداد والمحافظات من اللوحات المرورية ولجميع أنواع المركبات والدراجات.