آرسنال يقترب من تمديد بقاء أرتيتا

2024-05-29 10:00:04 - المصدر: واع

متابعة – واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل المدرب الإسباني، ميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال، خلال الفترة المقبلة.وينتهي عقد أرتيتا مع آرسنال، في صيف 2025، بعد أن مدد ارتباطه مع الجانرز لمدة 3 سنوات في موسم 2022.وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن آرسنال دخل في محادثات مع أرتيتا، بشأن التوقيع على عقد جديد طويل الأمد.وأضاف التقرير، أن أرتيتا يرغب في الاستمرار مع آرسنال، في محاولة لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وأنهى آرسنال موسمه في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطتين عن صاحب المركز الأول مانشستر سيتي.ومن المقرر أن يتم إعلان تمديد عقد أرتيتا مع آرسنال، خلال الأيام القيلة المقبلة، قبل انطلاق منافسات "يورو 2024" الشهر المقبل.