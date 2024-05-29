2024-05-29 10:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تواصل قطعاتنا الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية تنفيذها لعمليات البحث والتفتيش المناطقي والتي أسفرت عن إلقاء القبض على (٢١) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم "تسعة" مخالفين لضوابط وشروط دائرة الإقامة والجنسية وتغلق قاعة للمناسبات الغير رسمية وإعتقال صاحبها ضمن مناطق (اليرموك ، الطوبجي ، الحرية ، الحسينية ، الشعب ، البنوك ، حي النصر).

تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

إعلام عمليات بغداد