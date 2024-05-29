2024-05-29 10:06:06 - المصدر: منصة إيشان

تباشر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافيَّة في وزارة التخطيط يوم الجمعة المقبل التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بضمنها إقليم كردستان. وقال المدير العام التنفيذي للتعداد، علي عريان صالح، في تصريح صحفي إن “التعداد التجريبي الذي سيبدأ الجمعة المقبل سيتضمَّن مجموعة من الخطوات كحزم المحلات و(البلوكات) التي تعد أصغر تقسيم يعمل عليه الباحث، علاوة […]

ظهرت المقالة العراق على موعد مع بدء التعداد السكاني “التجريبي” يوم الجمعة المقبل أولاً على ايشان.