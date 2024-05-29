اندلاع حريق بمرآب في اربيل يتسبب بخسائر مادية كبيرة (صور + فيديو)

2024-05-29 10:06:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي، يوم الاربعاء، باندلاع حريق ضخم في احد المرآب على طريق اربيل - كوير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الحريق اندلع بحدود الساعة 2:00 صباحا في مرآب (علي شاكر) على الطريق المذكور قرب قرية "جمكه" حيث تسبب باحتراق 20 عجلة حمل وأضرار مادية أخرى".

واضاف ان "الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عبر 15 فريقا وكانت بعض العجلات خاصة بالمحروقات ما صعب من مهمة الإطفاء".

ووفقا للتقارير والإحصائيات الصادرة من مديرية الدفاع المدني في أربيل فإنه منذ مطلع العام 2024 ولغاية نهاية شهر آذار/مارس اندلعت عشرات الحرائق، تسببت في أضرار بمليارات الدنانير ووفاة ثلاثة أشخاص.

وبحسب نتائج التحقيق فإن 40% من الحرائق ناتجة عن تماس كهربائي، وكان أكبرها تلك التي نشبت في سوق "قيصري"، وسوق الملابس المستعملة، وسوق "نيشتيمان".