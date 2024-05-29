الأسبوع المقبل.. العراق على موعد مع أولى موجات الحر هذا الصيف

2024-05-29 10:30:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الأربعاء، عن تعرض العراق لموجة حر هي الأولى لفصل الصيف الحالي، حيث ستلامس درجات الحرارة 49 مئوية في بعض الأماكن.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار تعرض البلاد تحت درجات حرارة مرتفعة خلال اليومين القادمين، ثم تعقبهُا كتلة هوائية مصاحبة بنشاط رياح شمالية غربية تنشط أحياناً من عصر الجمعة وتؤدي إلى انخفاض بفارق أربع درجات وهبوط في يوم السبت يستمر حوالي ثلاثة أيام".

وأضاف الزيادي، أن "العراق ينتتظر بعد منتصف الأسبوع المقبل، وتحديداً يوم 4 حزيران، موجة حر تعتبر الأولى هذا الصيف، ومعها تشهد معدلات الحرارة تسجيل درجه تلامس (49) مئوية في بعض الأماكن".

ولفت الزيادي، إلى انتهاء موسم الأمطار، قائلا "لا هطول مطاري في البلاد خلال الفترة المقبلة".