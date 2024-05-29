خشية إيزيدية على سنجار.. تركيا تطمع باحتلال القضاء وحزب العمال غير موجود

2024-05-29 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

أكد رئيس حزب التقدم الإيزيدي سعيد بطوش، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، عدم وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار والمناطق المحيطة بها.

وقال بطوش في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لاتوجد أي قوة قتالية أو تجمعات ومقرات لحزب العمال الكردستاني، وما موجود في سنجار هي فصائل إيزيدية مسجلة رسميا بالحشد الشعبي وليس لها ارتباط بحزب العمال إطلاقا".

وأضاف أن "هناك تحريضا يمارس على سنجار لغرض استهدافها من قبل القوات التركية، وهناك أطماعا ونوايا تركية لغرض احتلال سنجار".

وبين أن "الحديث عن وجود تجنيد للشباب وإرسالهم إلى مقرات حزب العمال الكردستاني غير دقيق، ولا صحة له، والوضع في سنجار آمن ومستقر ولا توجد أي مشاكل أمنية في القضاء".

يذكر أن مسلحي حزب العمال انتقلوا إلى سنجار، على بعد حوالي 120 كيلومترا غربي الموصل، عام 2015 بهجوم مدعوم من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

فيما أعلن الحزب في بيان له في نيسان 2018 عن انسحابه من سنجار بالكامل على إثر تحرير القضاء من تنظيم داعش الارهابي الذي اجتاح الموصل ابان عام 2014.