اتحاد كرة القدم يوضح بشأن بيع تذاكر كلاسيكو العراق: لا علاقة لنا بها

2024-05-29 10:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية.

وقال اعلام الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، يودّ أن يبينَ لجمهورنا الكريم أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية"، مؤكدا انه "لا دخلَ للاتحادِ فيها لا من قريبٍ و لا من بعيد".

ودعا الاتحادُ في بيانه، وسائلَ الإعلام كافة إلى "توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبار، وعدم تضليلِ الجمهور بأخبارٍ غير صحيحةٍ وبعيدةٍ عن ضفافِ الواقع، في وقتٍ يتطلبُ من الجميع التكاتف وتعضيد الجوانب الإيجابية للنُهوضِ بالكُرةِ العراقيّة، وتطوير منافسات الدوري".