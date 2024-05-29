توضيح من اتحاد الكرة بشأن تذاكر مباراة الكلاسيكو

2024-05-29 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، عدم مسؤوليته عن بيع تذاكر مباراة الكلاسيكو بين القوة الجوية والزوراء التي أقيمت مساء الاثنين الماضي في ختام الجولة الـ31 من دوري نجوم العراق والتي انتهت لصالح النوارس بهدف وحيد.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء جاء فيه: " يودّ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم أن يبينَ للجمهور الكريم أن عمليةَ بيع تذاكر مباراة القوة الجوية والزوراء التي أقيمت في ملعبِ المدينة الدوليّ ضمن دوري نجوم العراق كانت من مسؤوليةِ نادي القوة الجوية، ولا دخلَ للاتحادِ فيها لا من قريبٍ و لا من بعيد".

وأضاف :" يدعو الاتحاد وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقةِ في التعاطي مع الأخبار، وعدم تضليلِ الجمهور بأخبارٍ غير صحيحةٍ وبعيدةٍ عن ضفافِ الواقع، في وقتٍ يتطلبُ من الجميع التكاتف وتعضيد الجوانب الإيجابيّة للنُهوضِ بالكُرةِ العراقيّة، وتطوير منافسات الدوري".