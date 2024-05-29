بعد انقطاع طويل.. البصرة تعلن افتتاح بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

2024-05-29 10:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجي

تشهد المدينة الرياضية في محافظة البصرة الفيحاء، اليوم الأربعاء، انطلاق منافسات بطولة غرب آسيا الخامسة بألعاب القوى للرجال والسيدات وتسمر لمدة أربعة أيام بإقامة 48 منافسة وبمشاركة 13 دولة هي: الكويت وقطر والسعودية وعمان والبحرين والإمارات ولبنان والأردن وفلسطين واليمن وسوريا وإيران فضلاً عن البلد المضيف العراق.

وقال المنسق الإعلامي للبطولة ميثم الحسني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" اتحاد اللعبة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أكمل جميع التحضيرات والتفاصيل لانطلاق البطولة، وأقيم يوم أمس المؤتمر الفني في القاعة الكبرى باستاد جذع النخلة وتم الاتفاق على سياقات البطولة وتثبيت الفعاليات للرياضيين المشاركين".

وأضاف الحسني أن" الافتتاح سيشهد إقامة حفل مبسط يتم فيه الترحيب بالفرق المشاركة، وكذلك إقامة فعاليات فنية تتضمن موضوع الإرث العراقي والبصري بشكل خاص"، مؤكداً على أن" العراق يسعى لتنظيم بطولة استثنائية تختلف عن النسخ السابقة لبطولات غرب آسيا".

وتابع الحسني أن" اتحاد اللعبة أمام تحدٍ كبير بعد الانقطاع الطويل للعراق عن استضافة بطولات ألعاب القوى والذي دام لمدة 45 سنة، لذا نطمح لدعم أكبر وتوفير كل الظروف والمناخات لإنجاح هذا الحدث المرتقب"، لافتاً الى أنه" من المتوقع أن تشهد البطولة مستوى فنياً عالياً كون البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس وبالتالي فإن جميع المنتخبات ستنافس بقوة سعياً لتحقيق الأرقام التأهيلية".