طقس العراق.. تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة

2024-05-29 10:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم، وتصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية وأماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، بينما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى وستنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، ولا تغيير في المنطقة الشمالية".

وبين أن "الطقس ليوم السبت، سيكون صحواً وتصاعد الغبار على فترات، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً وسترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".