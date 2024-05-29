السعودية تحصي اعداد الحجاج الواصلين إلى الديار المقدسة

2024-05-29 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأربعاء، عن وصول نصف مليون حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1445هـ عبر جميع منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى يوم أمس. ورحبت الوزارة، بقدوم حجاج بيت الله الحرام الذين بدأت طلائعهم تفد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وذكرت الوزارة تحت الوسم: هلت التباشير: لبيّك اللهمّ لبيّك هلَّت التباشير، بمقدم ضيوف الرحمن؛ أهلًا بهم، مضيفة: مكة والمدينة في انتظاركم بشوق. ودعت الوزارة ضيوف الرحمن إلى المبادرة بالحصول على بطاقة نسك التي تمكّنهم من دخول المشاعر المقدّسة والتنقل فيها بسلاسة. وأكدت التزامهم بالأنظمة، إضافة إلى تسهيل تلقيهم العناية الصحية عند الحاجة، وإمكان التعرف على عناوين ومواقع شركات الحج ومؤسساته التي ينتمون إليها.