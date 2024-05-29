خطة حكومية لزيادة أعداد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ

2024-05-29 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق خطة لزيادة أعداد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ خلال ثلاث سنوات، أي بواقع 150 ألف مستفيد لكل سنة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي، أن وزارته باشرت تنفيذ خطة تستهدف زيادة عدد المستفيدين من راتب المعين المتفرغ للسنوات 2023، 2024 ، 2025، بواقع 150 ألف مستفيد لكل سنة، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد اللجان الطبية إلى 127 لجنة، بعد أن كانت 40 لجنة فقط ، لكون اللجان المذكورة هي التي تتحمل مسؤولية إصدار تقارير طبية تحدد فيها نسبة العجز ومدى الحاجة للمعين المتفرغ، مؤكدا زيادة راتب المعين المتفرغ إلى 250 ألف دينار شهريا بعد أن كان 170 ألف دينار فقط. وأشار إلى شمول أكثر من 140 ألف مستفيد بالراتب المذكور خلال العام الماضي 2023، فضلا عن تدريب القادرين من ذوي الإعاقة بهدف إعادة دمجهم وإدخالهم إلى سوق العمل وإكسابهم بعض المهارات.