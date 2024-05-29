تحديد موعد إعلان الفائزين بمشروعي مترو بغداد وقطار نجف ـ كربلاء

2024-05-29 10:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدَّد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي مطلع الشهر المقبل موعداً لإعلان أسماء المستثمرين الفائزين بمشروعي مترو بغداد وقطار نجف ـ كربلاء السريع. وقال الأسدي إنه بعد فتح التنادر قدّم أربعة مستثمرين إلى المشروعين، مشيراً إلى أنَّ استشاري المشروع حلّل العطاءات التي قدِّمت وتمّ تقييم الشركات طوال المدة الماضية. وتوقع الأسدي أن يكون مطلع الشهر المقبل موعداً لإعلان المستثمرين الفائزين بالمشروع، ليبدأ الإنجاز الحقيقي له، مؤكداً أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد اكتمال السلسلة الذهبية لحلّ مشكلة النقل في العراق.يذكر أنَّ مشروع مترو بغداد يتكون من 7 خطوط بطول 148 كيلومتراً، ويضم 14 محطة طرقية. أما مشروع قطار النجف كربلاء فيتكون من 4 محطات رئيسة تبدأ من مطار النجف مروراً بمطار كربلاء وصولاً إلى مرأب بغداد في مدينة كربلاء على خط سكة حديد مرتفعة.