2024-05-29 10:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، إبعاد 250 مخالفًا لشروط الإقامة عبر مطار بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنها "أبعدت (250) شخصاً مخالفاً لقانون الإقامة العراقي، عبر مطار بغداد الدولي، بعد جهود كبيرة من كوادر المديرية بالتتبع والملاحقة لكل من يخالف الأنظمة".

ودعت المديرية بحسب البيان، المواطنين الى "تقديم المعلومة والابلاغ عن اي حالة مخالفة لشروط الإقامة وعدم ايوائهم خدمة لأمن البلاد".