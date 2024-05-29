الرياح تؤجل مكافحة "قاتل النخيل" في ديالى 24 ساعة

2024-05-29 12:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة زراعة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، عن تاجيل حملة مكافحة بساتين النخيل في المحافظة لمدة 24 ساعة بسبب الرياح .

وقال مدير اعلام زراعة ديالى محمد المندلاوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" اللجنة العليا المشرفة على مكافحة بساتين النخيل في 11 مقاطعة زراعية بديالى ضد افة الدوباس قررت مع ساعات الفجر الأولى تاجيل انطلاق الحملة 24 ساعة بسبب الرياح القوية التي تعيق عملية المكافحة".

واضاف، ان" الحملة ستنطلق فجر يوم غد الخميس اذا ما تحسنت الاجواء، مؤكدا بان الحملة والتي ستغطي 6 مناطق تعتبر شديدة الاصابة بافة الدوباس والتي لها تاثير بالغ على انتاجية التمور وتؤدي الى ضعف عام في اشجار النخيل وصولا الى هلاكها، مشيرا الى ان المكافحة ضرورية من اجل الحد من انتشار الافة".

واشار المندلاوي الى ان" الحملة والتي يطلق عليها بالربيعية ستغطي من 7-9 وحدات ادارية على مستوى ديالى لعدة ايام من خلال مروحيات بالتنسيق مع اللجنة العليا".

ويعد الدوباس من الافات الخطيرة التي تصيب بساتين النخيل وتؤدي الى هلاكها بعد ضعف انتاج التمور بمستويات عالية.