2024-05-29 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

حدَّد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي مطلع الشهر المقبل موعداً لإعلان أسماء المستثمرين الفائزين بمشروعي مترو بغداد وقطار نجف ـ كربلاء السريع. وقال الأسدي في تصريح لجريدة “الصباح” شبه الرسمية، وتابعته منصة “إيشان”: إنه “بعد فتح التنادر قدّم أربعة مستثمرين إلى المشروعين”، مشيراً إلى أنَّ “استشاري المشروع حلّل العطاءات التي قدِّمت وتمّ تقييم […]

ظهرت المقالة تحديد موعد إعلان الفائزين بمشروعي مترو بغداد وقطار نجف – كربلاء أولاً على ايشان.