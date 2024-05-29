2024-05-29 12:06:08 - المصدر: منصة إيشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وتفاوت في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة، أن “الطقس ليوم غد الخميس في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة سترتفع بضع درجات، فيما سترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية”. وأضاف البيان أن “طقس يوم الجمعة، سيكون […]

ظهرت المقالة طقس العراق: ارتفاع بالحرارة وتصاعد للغبار خلال الأيام المقبلة أولاً على ايشان.