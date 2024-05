2024-05-29 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد نائب محافظ ذي قار، ماجد العتابي، أن الحكومة المحلية في ذي قار عازمة على تصفير ملف توزيع قطع الأراضي في المحافظة، فيما أشار إلى، أن قطع الأراضي لن توزع دون أن تكون مخدومة. وقال العتابي في لقاء مع “تلفزيون الناصرية”، إن “تصفير ملف توزيع الأراضي على...

