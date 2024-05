زراعة ذي قار: حزيران المقبل موعدا لإنتهاء تسويق الحنطة في المحافظة 

2024-05-29 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: حددت دائرة زراعة ذي قار، اليوم الأربعاء، موعد انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2024. وذكرت الدائرة في بيان، تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “الشركة العامة لتجارة الحبوب في ذي قار حددت الاول من حزيران المقبل انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة”. واضافت، ان “على المزارعين الاسراع بعملية...

