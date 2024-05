2024-05-29 12:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نفذت شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، واجبا أمنيا في سوق الشيوخ، لملاحقة المطلوبين وضبط الأسلحة والممنوعات. وذكر بيان للشرطة، ورد إلى “شبكة أخبار الناصرية”، أن “قوة مشتركة من سرية سوات وفوج الطوارئ التكتيكي نفذت واجبا امنيا في عدد من قرى قضاء سوق الشيوخ”. وأضاف، أن “الواجب تضمن...

The post لملاحقة المطلوبين.. شرطة ذي قار تنفذ واجبا أمنيا في سوق الشيوخ appeared first on شبكة اخبار الناصرية.