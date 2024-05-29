جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على 4 إرهابيين ويدمر مضافات في مناطق متفرقة

2024-05-29 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 4 إرهابيين وتدمير عدة مضافات في مناطق متفرقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب.

وذكر بيان للخلية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز أسايش إقليم كردستان، تمكنوا من إلقاء القبض على (4) متهمين في محافظة السليمانية".

وفي سياق متصل، أشار البيان، الى أنه "تم تفجير (5) مضافات وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى زورق مفخخ في محافظتي صلاح الدين وديالى".