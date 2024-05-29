2024-05-29 12:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، القبض على 4 إرهابيين وتدمير عدة مضافات في ثلاث محافظات.

وقالت الخلية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن عمليات التنسيق والتعاون المستمرة بين جهاز مكافحة الإرهاب ومديرية عمليات جهاز آسايش اقليم كردستان تمكن الأبطال من القاء القبض على (4) متهمين في محافظة السليمانية".

وأضافت، أنه "وفي سياق واجبات استطلاع وتفتيش ومراقبة أوكار عصابات داعش الارهابي في محافظتي صلاح الدين وديالى تم تفجير (5) مضافات فضلا عن تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بالاضافة الى زورق مفخخ".