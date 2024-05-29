العراق يعلن انجاز 94% من أرصفة مشروع الفاو الكبير

2024-05-29 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأربعاء، عن انجاز 94 من أرصفة مشروع الفاو الكبير، فيما اشارت الى ان موعد استلام جميع الارصفة في المشروع ستكون في نهاية العام الحالي. وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي، إن النفق المغمور في الميناء سيتم اكمال الصب فيه خلال أربعة ايام، مبينًا ان ساحة الحاويات سيتم اكتمال الردم فيها في نهاية العام الجاري، اما الطريق داخل الميناء فممكن السير عليه في غضون اشهر قليلة. واضاف ان الأرصفة الأربعة اكتملت ولم يتبق الكثير لاكتمال جميع الأرصفة سوى تغليف المنحدرات بالحجر اضافة الى ربط الارصفة بساحة الحاويات من خلال الجسور، موضحا ان نسبة الانجاز فيها بلغت 94 وسيتم استلامها في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام الحالي. وبين الفرطوسي أن ساحة الحاويات وصل الانجاز فيها حوالي 75 اما الطريق الرابط بين ميناء الفاو ومنطقة ام قصر والذي يبلغ طوله 51 كم وصلت اعمال الاكساء للطبقة الاولى 41 كم. ولفت الى اننا واعدنا رئيس الوزراء بأن يتم اكمال الاكساء بشهر تشرين الثاني كونه يمثل اهمية كبيرة وهو المقطع الاول لطريق التنمية، مبينا ان نسبة الأنجاز في الجسور وصلت إلى حوال 80 بالمئة للجسر الأول والثاني وصلت نسب النجاز فيه إلى مراحل متقدمة.