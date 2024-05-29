المرور تحدد غرامة قيادة السيارات والدراجات النارية بإهمال

2024-05-29 13:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حددت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، غرامة قيادة السيارات والدراجات النارية بإهمال، فيما شددت على منع الملصقات على زجاج العجلات الأمامي والخلفي. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية المقدم محمد علي الحسون إن قانون المديرية رقم 8 لسنة 2019 وضع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار على كل من يقود عجلة أو دراجة نارية برعونة وإهمال. وأضاف أن المديرية تشدد على منع كتابة العبارات التي يرفضها القانون والمجتمع والتقاليد على العجلات، لافتاً الى أن قانون المديرية وضع غرامة مالية قدرها 50 ألف دينار على كل من يضع ملصقات الزينة والإعلان أو الكتابة والرسم على زجاج العجلات الأمامي والخلفي.