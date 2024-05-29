الاتحاد الأوروبي: نتطلع لزيادة التعاون مع العراق

2024-05-29 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – وسام الملا

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن تطلعه لزيادة التعاون مع العراق، فيما أكد العمل على التطوير الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص عمل للشباب.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي توماس سايلر، في كلمة له خلال مؤتمر (إطلاق القدرات) وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتطلع الى دور الشباب في هذا البلد بالتعاون ما بين الاتحاد الأوروبي والعراق"، مبيناً أن "التعاون جيد وتزايد خلال الأشهر الماضية خصوصاً بعد اللقاء مع رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "التعاون مرتبط ببناء قدرات الشباب وزيادة الجانب الاقتصادي والاجتماعي"، منوها بأن "المؤتمر يهدف لإظهار إمكانية الشباب العراقي وتطوير شريحة مهمة في المجتمع اضافة الى التطوير الاقتصادي".

وأوضح، أن "الشاب العراقي، يحتاج الى تعليم جيد والعمل بالتعاون مع الحكومية"، مؤكداً "دور منظمات المجتمع المدني لتطوير قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية".

وتابع، "يجب دعم الشباب ليكون لهم العمل وشركاتهم الخاصة"، لافتا الى "أننا "نعمل معاً مع الحكومة العراقية ونتطلع للتعاون الأكبر مع العراق ورئيس الوزراء".

وأكد أنه "سيتم تسليط الضوء على التطوير الاقتصادي والاجتماعي وخلق فرص العمل للشباب".

وشدد، على "استعداد الشباب العراقي لتطوير أنفسهم ورسم صورة جديدة للبلاد"، مشيراً الى أن "العراق لديه شراكة مع الاتحاد الأوروبي وشراكات أخرى مع العديد من الدول".