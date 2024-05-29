وزير التخطيط يعلن انطلاق التعداد التجريبي بجميع المحافظات الجمعة المقبل

2024-05-29 13:06:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمة

أعلن وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، عن انطلاق التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بعد غد الجمعة، فيما أشار الى أن التعداد سينفذ في 86 محلة موزعة بين 18 محافظة.

وقال تميم في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)،: "نشكر الأسر والمجتمعات المحلية على تعاونهم المثمر مع الباحثين المشاركين في التعداد التجريبي، حيث أن تعاون الأسر هو أساس نجاح المشروع"، مؤكداً "الالتزام بضمان سرية البيانات وخصوصية الأفراد".

وأضاف تميم، أن "تجميع البيانات خلال التعداد التجريبي والفعلي سيكون وفق أعلى معايير السرية والخصوصية ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية"، موضحاً أن "الهدف من التعداد التجريبي هو اختبار جميع أدوات التعداد بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الآلي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الآمنة".

وأعرب عن "شكره للأجهزة الأمنية ببذل الجهود لتوفير أجواء هادئة ومريحة للأسر والباحثين لضمان نجاح التعداد التجريبي"، لافتاً إلى أن "تغطية التعداد التجريبي ستشمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان بعد غد الجمعة".

وحث تميم "جميع المشرفين والباحثين على بذل أقصى جهودهم لإعطاء صورة مشرفة ومشرقة عن العراق من خلال التعداد التجريبي"، لافتا الى أن "التعداد التجريبي والتعداد العام للسكان يمثل أول خطوة تخطيطية لبناء مشروع تنموي وسد الفجوات التنموية بين المناطق".

وتابع أن "الاستعداد التجريبي للتعداد العام للسكان يسير وفق الخطط المقررة، إذ إن التعداد التجريبي هو أحد الأنشطة المهمة ضمن البرنامج"، داعياً "العراقيين الى المشاركة الفاعلة في تعداد السكان والمساكن لسنة 2024 من خلال استقبال العدادين والإدلاء بالبيانات الصحيحة والدقيقة".

ولفت إلى أن "التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات بعد يومين من الان ،حيث سينفذ في 86 محلة موزعة بين 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحثاً وفنياً وإدارياً من كوادر هيئة الإحصاء".

وأوضح أنه "ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد ومثلها في البصرة و5 محلات في نينوى و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك ينفذ في 8 محلات سكنية في السليمانية و3 محلات في أربيل و8 محلات في دهوك و4 محلات في كركوك و6 محلات سكنية في النجف الأشرف ومثلها في بابل، و3 في محافظة ديالى و7 في ميسان و3 في كربلاء المقدسة و2 في الديوانية و7 محلات في الأنبار و4 في المثنى"، لافتاً إلى أنه "تم تقسيم المحلات في التعداد التجريبي الى 450 بلوكاً موزعة بين جميع المحافظات ويتراوح بين 20-30 بلوكاً في كل محافظة".

وأشار إلى أن "الباحثين سيرتدون ملابس تعريفية مثبت عليها شعار التعداد العام للسكان ويحملون الهويات التعريفية الصادر من وزارة التخطيط وفي الإقليم ستكون الهويات صادرة من هية الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية وتابلت، حيث ترسل المعلومات مباشرة الى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها"، مبيناً أن "الأجهزة الأمنية ستوفر الأجواء الآمنة والمستقرة في المناطق المشمولة بالتعداد".