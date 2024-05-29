الكشف عن موعد وصول رواتب البيشمركة إلى كردستان وسبب تأخيرها من بغداد- عاجل

2024-05-29 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (29 آيار 2024)، عن موعد وصول رواتب الأجهزة الأمنية في الإقليم.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل رواتب البيشمركة والآسايش والزيرفاني وباقي الأجهزة الأمنية يوم غد الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أن "تأخير إرسال رواتب الأجهزة الأمنية من قبل وزارة المالية الاتحادية، يعود لعدم إرسال حكومة الإقليم لأسماء ومعلومات المنتسبين في تلك الأجهزة".

في غضون ذلك، قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس الوزراء في حكومة الإقليم قوباد طالباني، إنه سيتم إرسال أسماء المؤسسات العسكرية والأمنية إلى بغداد وسيتم إرسال رواتبهم.

ولم تتسلم معظم القوات الأمنية في إقليم كردستان رواتب شهر إبريل الماضي، وقد تم صرف آخر راتب منذ حوالي 50 يوماً