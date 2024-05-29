وزير التخطيط يعلن انطلاق التعداد التجريبي في جميع المحافظات بعد غد الجمعة

2024-05-29 13:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الاربعاء (29 آيار 2024)، عن انطلاق التعداد التجريبي في جميع محافظات العراق بعد غد الجمعة.

واكد تميم في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، "نشكر الاسر والمجتمعات المحلية على تعاونهم المثمر مع الباحثين المشاركين في التعداد التجريبي، حيث ان تعاون الاسر هو اساس نجاح المشروع"، مؤكداً "الالتزام بضمان سرية البيانات وخصوصية الافراد".

وأضاف تميم، أن "تجميع البيانات خلال التعداد التجريبي والفعلي سيكون وفق اعلى معايير السرية والخصوصية ولا يتم استخدامها لأي غرض سوى أغراض التنمية"، موضحاً أن "الهدف من التعداد التجريبي هو اختبار جميع أدوات التعداد بما في ذلك الاستمارات وقواعد التطبيق الالي والأجهزة اللوحية وضمان نقل البيانات الامنة".

وأعرب عن "شكره للأجهزة الامنية ببذل الجهود لتوفير أجواء هادئة ومريحة للأسر والباحثة لضمان نجاح التعداد التجريبي"، لافتاً إلى أن "تغطية التعداد التجريبي ستشمل جميع محافظات العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان بعد غد الجمعة".

وحث تميم "جميع المشرفين والباحثين على بذل اقصى جهودهم لإعطاء صورة مشرفة ومشرقة عن العراق من خلال التعداد التجريبي"، لافتا الى ان "التعداد التجريبي والتعداد العام للسكان هو يمثل اول خطوة تخطيطية لبناء مشروع تنموي وسد الفجوات التنموية بين المناطق".

وتابع أن "الاستعداد التجريبي للتعداد العام للسكان يسير وفق الخطط المقررة، إذ أن التعداد التجريبي هو احد الأنشطة المهمة ضمن البرنامج"، داعياً "العراقيين الى المشاركة الفاعلة في تعداد السكان والمساكن لسنة 2024 من خلال استقبال العدادين والادلاء بالبيانات الصحيحة والدقيقة".

ولفت إلى أن "التعداد التجريبي يبدأ في مناطق محددة بجميع المحافظات بعد يومين من الان ،حيث سينفذ في 86 محلة موزعة على 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحث وفني واداري من كوادر هيئة الإحصاء".

وأوضح أنه "ستكون هناك 6 محلات سكنية في بغداد ومثلها في البصرة و5 محلات في نينوى و8 محلات في ذي قار مشمولة بالتعداد التجريبي، وكذلك ينفذ في 8 محال سكنية في السليمانية و3 محلات في أربيل و 8 محلات في دهوك و4 محلات في كركوك و6 محلات سكنية في النجف الاشرف ومثلهما في بابل، و3 في محافظة ديالى و7 في ميسان و3 في كربلاء المقدسة و2 في الديوانية و7 محلات في الانبار و4 في المثنى"، لافتاً إلى أنه "تم تقسيم المحلات في التعداد التجريبي الى 450 بلوك موزع في جميع المحافظات ويتراوح بين 20-30 بلوك في كل محافظة".

وأشار إلى أن "الباحثون سيرتدون ملابس تعريفية مثبت عليها شعار التعداد العام للسكان ويحملون الهويات تعريفية صادر من وزارة التخطيط وفي الإقليم ستكون الهويات صادرة من هيئة الإحصاء في الإقليم، كما سيحملون أجهزة لوحية و تابلت، حيث ترسل المعلومات مباشرة الى مركز البيانات والمعلومات لتجميعها"، مبيناً أن "الأجهزة الامنية ستوفر الأجواء الامنة والمستقرة في المناطق المشمولة بالتعداد".