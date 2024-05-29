ديالى.. اعتقال أحد أهم تجار المخدرات والعثور على جثة امرأة ميتة بظروف غامضة

2024-05-29 13:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر من محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على أحد أهم المطلوبين بتجارة المخدرات في المحافظة، والعثور على جثة امرأة مقتولة وشكوك حول قتلها على يد زوجها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ألقت القبض على واحد من أهم المطلوبين بتجارة المخدرات وبحوزته أكثر من 1 كغم من الكريستال وأدوات تعاطي في ناحية خان بني سعد جنوب غربي بعقوبة".

ولفت إلى أنه "تم تسليم المتهم وما بحوزته من مضبوطات إلى الجهات المختصة".

في حين لفت المصدر إلى أنه "تم العثور على جثة امرأة متزوجة، ومتوفية بظروف غامضة في أطراف الخالص شمالي ديالى"، مبيناً أنه "تم العثور على الجثة بناءً على إخبار من زوجها".

وبيّن أنه "عند التحقيق تبين وجود آثار حز حبل على رقبتها فيما اتهم شقيقها، الزوج بخنقها"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة إذا كان الحادث جريمة أم انتحار".