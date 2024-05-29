2024-05-29 13:36:07 - المصدر: منصة إيشان

منذ تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “الإيدز” في العراق عام 1986 حتى اليوم، عبر أمصال ملوثة من شركة فرنسية، تظافرت عوامل أخرى خلال السنوات السابقة، لرفع معدل الإصابات وصولا إلى 2638 حالة مؤكدة. لكن هذه الأرقام المسجلة، محل خلاف بين مسؤولين مختصين في مجال الصحة، فيما إذا كانت تنذر بارتفاع خطير في البلاد، أو […]

ظهرت المقالة 38 عاما من الإيدز في العراق: قصة بدأت من شركة فرنسية وأكملتها مراكز تجميل أولاً على ايشان.