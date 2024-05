2024-05-29 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاربعاء، القاء القبض على أربعة مطلوبين بتهم مختلفة، أثناء تنفيذها واجبا امنيا في قضاء سوق الشيوخ. وذكر بيان للشرطة، ورد إلى “شبكة اخبار الناصرية” ، ان “قوة مشتركة نفذت واجبا امنيا في قضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية”. واضاف أن “القوة تمكنت...

