تستمر ليومين.. ذي قار تسجل أعلى درجة حرارة منذ بدء الصيف

2024-05-29 13:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الاربعاء ، ان تشهد محافظة ذي قار ارتفاعاً بدرجات الحرارة لتصل إلى 47 درجة مئوية بسبب منخفض جوي قادم من شبة الجزيرة العربية . وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ذي قار ستتأثر بالمنخفض الجوي الحراري القادم من...

