شاكر الجبوري: الزوراء يلعب بروحية البطل ولقب الدوري ليس بالمستحيل

2024-05-29 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمارأكد أمين سر إدارة نادي الزوراء الرياضي شاكر الجبوري، أن الجهاز الفني لفريق الكرة كان له الدور البارز في النتائج الإيجابية بدوري نجوم العراق لاسيما الفوز الأخير على القوة الجوية في ختام الجولة الـ31 من المسابقة.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء :إن" المرحلة الثانية من عمر الدوري شهدت تطوراً ملموساً لمستوى الفريق واختلافاً كبيراً لروحية اللاعبين على الرغم من الحفاظ على نفس تشكيلة الفريق، ولكن لمسة المدرب عصام حمد كانت واضحة بالتالي تمكنا من تحقيق الفوز في قمة مباريات المرحلة، بالاضافة الى الجماهير الوفية التي آزرت النوارس في جميع المواجهات".وأضاف الجبوري أن " الزوراء هو فريق بطولات ولقب الدوري ليس ببعيد عن النادي ونحن منافسون بالفعل على اللقب، ولكن بطولة كأس العراق هي أقرب من بطولة الدوري ولا بأس من المنافسة على الكأس والدوري من خلال المنافسة الشريفة من دون أن نبخس حق الآخرين في المنافسة ".وتابع الجبوري أن" سوء النتائج قد يكون سبباً في إثارة غضب الجمهور وقد تدفعه الى المطالبة بحل إدارة النادي أو أي مطالبات أخرى قد تكون غير قانونية، ولكن مع تحسن النتائج ممكن أن تعود ثقة الجمهور سواء بالإدارة أو الجهاز الفني واللاعبين"، لافتاً الى أن" الزوراء يلعب دائما بروحية البطل والمرحلة الثانية ستكون شاهدة على النتائج".وأوضح الجبوري أن" إدارة النادي وضعت خطة مبكرة للموسم المقبل بخصوص استقطابات اللاعبين سواء المحليين أو المحترفين، وتم التحرك على مجموعة كبيرة منهم سعياً لبناء فريق قوي يضم تشكيلة من اللاعبين الأكفاء تناسب اسم وتاريخ النادي".