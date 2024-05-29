وزارة الهجرة تعلن شمول 190 أسرة عائدة إلى سنجار بمنحة الـ4 ملايين دينار

2024-05-29 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الأربعاء، شمول 190 أسرة عائدة حديثا الى سنجار بمنحة 4 ملايين دينار.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة لـ (190) اسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع 4 ملايين دينار للأسرة الواحدة".

وبينت الوزارة أن "كوادرها ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع ( الصكوك المالية) بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار".