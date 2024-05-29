التعليم تكشف عن خطتها للعام الحالي بشأن الدراسات العليا

2024-05-29 14:06:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ وسام الملا

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن خطتها للعام الحالي بشأن الدراسات العليا، فيما أشارت الى تخصيص 29 ألف مقعد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطة الوزارة في الدراسات العليا للسنة الدراسية 2024-2025 تتضمن تخصيص أكثر من 29 ألف مقعد دراسي، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 2500 برنامج دراسي".

وأشار، الى أن "هذه المعطيات ستعالج احتياج المجتمع الى الدراسات العليا لاسيما التوسع في الخطة التي ستلبي احتياج الطلبة الراغبين بالالتحاق بالدراسات العليا للموظفين وغير الموظفين".

وأضاف، أن "مؤشرات الدراسات العليا بالجامعات تهتم بمواكبة التطور المعرفي في العالم واحتياجات البلد وسوق العمل فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".